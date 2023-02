Tutti a Venezia per rinsaldare il legame con la città lagunare

Venezia, sinonimo di Carnevale e proprio nella capitale di questa grande festa e tradizione Fermo ha avuto la sua ribalta. Grazie ad un legame storico, che si perpetua, che si continua a coltivare perché parla di futuro. Una delegazione guidata dall’assessore alla cultura Micol Lanzidei e da Marco Renzi di Proscenio, che coordina Baraonda, ha raggiunto la città lagunare accogliendo l’invito dell’amministrazione veneziana per rinsaldare questo legame e mostrare così la bellezza di un carnevale come quello fermano, riconosciuto con il sigillo di storico dal Ministero della Cultura. Prima l’incontro dell’assessore Lanzidei in Comune con l’assessore alla promozione del territorio Paola Mar, un incontro cordiale nel corso del quale sono state ripercorse le tappe di una lunga amicizia ma che ha voluto porre le fondamenta per percorsi da fare insieme. "Un rapporto, ha ricordato il primo cittadino, che viene da lontano nei secoli e ora torna con un forte legame culturale e che proseguirà anche a Tipicità nelle prossime settimane con l’accademia dello stoccafisso". La delegazione fermana era composta, fra gli altri, anche dall’assessore Maria Antonietta Di Felice, dalla consigliera comunale Sara Pistolesi, da Saturnino Di Ruscio, Presidente dell’Accademia dello Stoccafisso alla fermana e dal festoso organetto di Giorgio Vittori. Dopo l’incontro in Comune Mengone Torcicolli , al secolo Mirco Abruzzetti, Lisetta, Venusia Morena Zampaloni, le loro marionette, con i marionettisti Steven Bocchetto e Emanuela Capizzi, Re Carnevale, con Luigi Palloni, Regina Quaresima, Beatrice Bellabarba, il cerimoniere Paolo Rocchi, si sono esibiti a Campo San Giacomo e poi nella bellissima e immortale Piazza San Marco, riscuotendo applausi e simpatia da tutto il popolo del Carnevale.