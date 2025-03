Tutti aspettano che Orsili sciolga le riserve. La candidatura di Romanelli può spaccare il Pd

Tutti gli occhi puntati sul candidato sindaco Rossano Orsili in attesa che sciolga la riserva e faccia sapere con chi intende allearsi. Una questione non da poco che, al momento, sta tenendo in standby altre possibili candidature e schieramenti, eccezion fatta per il gruppo di Franco Lattanzi. Uno stallo non da poco e le cui conseguenze sono rilevanti.

Gli scenari possibili. Si spacca il Pd: una parte lascia il simbolo e si aggrega alla grossa coalizione di Orsili; l’altra parte tiene il simbolo e potrebbe decidere di presentarsi con un proprio candidato che, a questo punto, potrebbe essere quel Mirco Romanelli, ‘rinnegato’ dai democrat. E Fd’I? L’incontro avuto con Orsili è stato definito ‘cordiale’, ma risulta che non tutti sarebbero favorevoli a confluire nel suo schieramento, soprattutto memori delle trattative avviate con Orsili e poi bruscamente interrotte.

A questo punto, sarà interessante vedere se prevale la volontà di aggregare il centrodestra (senza simboli, ma pur sempre compatti in vista anche delle regionali), nonostante la pregiudiziale sulla presenza dei Dem (che tali restano, con o senza simbolo) o se, anche i Fratelli si divideranno andando una parte con Orsili, l’altra per conto proprio con un altro candidato.

Oltre a questo, è tutto da scoprire quello che decideranno di fare e da che parte vorranno stare Noi Moderati (dove, lo ricordiamo, sono confluiti i transfughi dell’ex maggioranza dell’ex sindaco Alessio Pignotti), Lega e Team Vannacci, e le altre liste che si richiamano al centrodestra. Una situazione intricata come non mai, che richiederebbe il giusto tempo per essere compresa e metabolizzata e che invece arriva a un mese dalla scadenza della presentazione delle liste.

Intrecci che potranno essere sciolti tra qualche giorno, fornendo un quadro finalmente più chiaro su cosa si vuole per la città.

Marisa Colibazzi