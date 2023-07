Tutti di corsa contro la Sla Brain Run, seconda edizione

Giunge alla sua seconda edizione la Brain Run-trofeo podistica Moretti Corva, organizzata da Fausto Chioini e dalla podistica Moretti col doppio obiettivo sia podistico-sportivo sia di sensibilizzazione nei confronti della Sla, malattia neurodegenerativa che ha colpito proprio alcuni anni fa lo stesso Fausto. " Ho contattato molti atleti e società per questa che è una corsa che andava riportata al top – spiega Chioini – ringrazio la grande squadra che mi sostiene, da medici ad infermieri oltre alla podistica che organizza insieme a me, e all’amministrazione che offre un supporto continuo". Il sindaco Massimiliano Ciarpella dà il suo convinto apprezzamento "La Brain Run non è solo una manifestazione sportiva con atleti di prim’ordine, al lato sportivo e competitivo si mette vicino un messaggio di speranza che grazie a Fausto può essere ribadito e condiviso in maniera maggiore".

Breve ma molto partecipato l’intervento dell’assessore Enzo Farina, che ringrazia commosso l’amico Fausto Chioini per quanto fa e rappresenta. Presente alla conferenza stampa il presidente del Coni Fabio Luna "ci sono due tipi di medaglie – sottolinea – quelle visibili che si vincono nelle competizioni e quelle invisibili legate a solidarietà inclusione, socializzazione, che vengono regalate in modo silenzioso. Fausto ne ha vinta una invisibile, che prima dell’orgoglio riempie il cuore". Uno spazio importante è stato riservato agli interventi dei medici, come la dottoressa Valentina Cozza della comunità Capodarco, che ha illustrato l’idea di un co-housing per ospitare pazienti malati in modo di alleggerire il carico sostenuto dalle famiglie. Le dottoresse Sonia Brunetti e Lorena Cionfrini del centro Nemo, descrivono i buoni risultati di questo anno di attività, informano che Il centro è uno dei 7 presenti in Italia e l’unico sulla costa adriatica, con oltre 400 pazienti, dati che lo rendono un luogo chiave che va valorizzato e finanziato. La Brain Run consisterà in 10 km di corsa competitiva su strada riconosciuta dalla Fidal, rappresentata dal presidente della sezione Marche Sergio Bambozzi. "La gara è inserita nel calendario nazionale ed ha questa doppia valenza sportiva e sanitaria, che la rende unica" ha detto nel suo intervento. Per chi vorrà semplicemente passeggiare e partecipare per aiutare Fausto Chioini in questa sua impresa, è prevista una corsa non competitiva di soli 3 Km. Appuntamento domenica 23 luglio alle 18.30 per la Brain Run: una corsa che vale molto di più di una semplice medaglia.

Nadir Tomassetti