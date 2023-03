Tutti gli appuntamenti del fine settimana Ogam in concerto al teatro delle Api E al Cicconi un recital sulle donne della Greison

Il primo degli appuntamenti del fine settimana è stasera, a Porto Sant’Elpidio, al teatro delle Api (ore 21,30) con il concerto degli Ogam e il magico mondo di questa formazione marchigiana che dal 1988 mantiene inalterato il suo organico: Angelo Casagrande (violoncello), Francesco Savoretti (percussioni), Luciano Monceri (arpa celtica, chitarra acustica, moorin khur), Maurizio Serafini (cornamuse irlandese e scozzese, flauti) propone una musica senza frontiere. Biglietti: ciaotikets.com. Domani, sempre al Teatro delle Api, (ore 21,15), sono di scena Lella Costa e Elia Schilton con ‘Le nostre anime di notte’ tratto dal romanzo di Kent Haruf. Due vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, ma non si frequentano fino al giorno in cui lei propone al vicino di recarsi a dormire da lei perché, da quando è morto il marito, non riesce ad addormentarsi da sola e desidera condividere l’intimità notturna delle chiacchierate al buio. Info 346 6286586.

Sempre domani, ma al ‘Cicconi’ di Sant’Elpidio a Mare (ore 21,15), la scrittrice, fisica, performer, fra le divulgatrici scientifiche più note e apprezzate, Gabriella Greison, propone ‘Sei donne che hanno cambiato il mondo’, un recital proposto in collaborazione tra Comune, Amat e Contrada Santa Maria nell’ambito degli appuntamenti di ‘Scienza in contrada’. La Greison racconta sei eroine, pioniere della scienza che hanno operato negli anni cruciali e ruggenti del 900, tra guerre terribili e avanzamenti scientifici epocali. Info 0734 859110.