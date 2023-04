Tutti gli sbagli del passato "Santa Lucia, scelta errata"

Non va bene l’area Santa Lucia come deposito Steat, non doveva essere destinata a questo quella superficie spiega il presidente Steat Ceroni che parla di "scelte discutibili, non abbiamo compreso la scelta di comprare l’area Santa Lucia, si poteva trovare un accordo col demanio e invece siamo riusciti a mandarla all’asta, attingendo un mutuo al 4 per cento, un tasso interesse alto, mettendo ipoteche su tutto, per un’area che non è soddisfacente rispetto alle necessità delle società, un parcheggio di autobus nel cuore della città non si vede da nessuna parte". Nemmeno è funzionale il parco a Monte Cacciù che è stato assegnato alla Steat dalla provincia di Ascoli come ricapitalizzazione, prima della nascita della provincia di Fermo: "Il valore all’epoca era stimato a 900 mila euro ma oggi ne vale molti meno, penso proprio che potremmo vendere, insieme all’area Santa Lucia che il comune potrà destinare a qualcos’altro. E proprio col comune di Fermo stiamo valutando aree alternative che possano essere a costo zero per la nostra società che deve fare solo ed esclusivamente gli interessi del territorio". Ceroni spiega che il bilancio della Steat porta il segno meno e ci vorranno almeno tre anni per risanare la situazione: "Abbiamo tolto dal bilancio i debiti inesigibili, abbiamo ridotto le spese inutili e purtroppo ci siamo visti costretti ad annullare tutte le sponsorizzazioni che pesavano per 60 mila euro sul bilancio. Di sicuro bisogno arrivare al risanamento per mantenere pubblica la società, abbiamo 1700 giorni di ferie non godute dal personale che pesano per 200 mila euro sui nostri conti, speriamo di smaltirli entro la prossima estate. E’ il tempo della responsabilità e delle scelte oculate, restiamo concentrati e ce la faremo".