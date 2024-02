Tutti i motivi della protesta

Alla base dei motivi della protesta degli agricoltori di tutta Italia e d’Europa, contro la politica agricola europea, ci sono i protocolli del Green Deal, l’afflusso incontrollato dall’estero di prodotti agricoli estranei alla produzione da severi disciplinari come quelli italiani e soprattutto la nuova ‘Politica agricola comune’ (Pac) fortemente dannosa per la produzione di grano e non solo. Nel mirino della protesta anche l’aumento delle tasse, il taglio ai sussidi agricoli, i bassi salari e l’eccessiva burocrazia. Sono tanti i fattori che fanno sentire gli agricoltori di essere stati traditi dalla politica, così come dalle associazioni di categoria al punto di spingerli a proseguire con tenacia la protesta volta a difendere il proprio lavoro e i benefici sociali che derivano dallo stesso. Nello specifico, gli agricoltori invitano a riflettere sulla spinta europea al consumo di cibi sintetici e sull’importazione di grano e prodotti provenienti da Paesi extraeuropei, non soggetti alla produzione secondo severissimi disciplinari a cui invece rispondono i produttori italiani a garanzia della salubrità dei prodotti stessi. Una garanzia della qualità alimentare che la politica europea rischia di mettere a serio rischio, così come di mettere in crisi il presente ed il futuro degli agricoltori, strangolati economicamente dall’aumento continuo di materie prime e prezzi di vendita non congrui alle spese necessarie ai processi produttivi. La determinazione degli agricoltori nel salvaguardare il settore è tale, da garantire il proseguo delle manifestazioni di pubblico dissenso, fino a quando non toccheranno con mano le modifiche alle misure prese da Bruxelles per il settore.