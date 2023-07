Tutti i residenti all’opera per la festa di Cretarola

La tradizione continua al quartiere Cretarola che raggiunge quest’anno la 36°edizione della sua festa, prevista dal 12 al 16 luglio. Una cinque giorni caratterizzata da eventi variegati, dalla santa messa del 12 allo spettacolo teatrale del ’Teatro della Solidarietà’ giovedì 13 alle 21.30, senza dimenticare la maratonina in notturna alle 20.30 di venerdì 14 seguita dalla serata musicale a cura de ’Il Massimo del Liscio’ e poi la grande chiusura: sabato 15 e domenica 16 con la sagra ’de li moccolotti de lo vatte’ e dell’oca arrosto accompagnata dai concerti di Annalisa Minetti, il sabato, e della ’Allegriani e Trebiani band’ domenica, entrambi alle 21.30.

"Il segreto è avere una squadra motivata che si impegna per realizzare tutto – dice il presidente dell’associazione di quartiere Angelo Tosoni–, il ricavato sovvenziona le varie attività del nostro centro sociale,iniziative rivolte a tutte le età come corsi di ballo, ginnastica per anziani, il centro di aggregazione per bambini e adolescenti gratuito, dunque ringrazio tutti volontari che lavorano negli stand, la mia squadra che organizza l’evento e lo porta avanti con impegno, gli sponsor che rendono tutto possibile e l’amministrazione comunale per il supporto, perché questa festa è per noi un premio". Il sindaco Massimiliano Ciarpella si è complimentato con volontari ed organizzatori aggiungendo che "la manifestazione, ma anche l’impegno nelle altre attività durante l’anno dimostrano uno dei valori fondanti della nostra città: lo spirito di appartenenza. Va tramandato alle nuove generazioni che in futuro dovranno portarlo avanti e questo è il modo giusto per farlo. Il periodo richiama anche i turisti che possono scoprire le nostre tradizioni, un aspetto in più da non sottovalutare".

Il vicesindaco Andrea Balestrieri, cittadino del quartiere Cretarola, non può che augurare il meglio confermando la bravura degli organizzatori nel gestire una festa che da sempre accoglie molta gente anche fuori provincia. Un quartiere con pochi abitanti ma molto attivi, sia per la festa sia durante l’anno come spiega anche l’assessore Elisa Torresi: "Un plauso per l’attenzione data ai giovani e alla scuola adoperandosi per favorire la crescita dei più piccoli, il quartiere si muove come se fosse più grande, lavorando tutto l’anno per favorire ogni fascia d’età"". Il presidente Tosoni e tutto il suo staff danno appuntamento dal 12 al 16 per vivere insieme Cretarola in Festa.

Nadir Tomassetti