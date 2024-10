Tutti in fila per la torre campanaria

Da qualche anno, la festa patronale e la giornata dedicata alla fiera di San Serafino (oggi), sono anche l’occasione per poter visitare la Torre Campanaria grazie ai volontari dell’associazione Città Vecchia. "Saremo impegnati dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, per garantire l’apertura (gratuita) a quanti vorranno salire sulla torre" dicono gli associati. L’occasione viene colta dall’associazione che ha dato un sostegno importante al recupero della torre con somme raccolte nelle varie iniziative promosse in città, per informare sulle altre iniziative in programma. "Dopo aver contribuito, anche finanziariamente, al recupero e riallestimento intorno della torre, adesso siamo all’ultima fase del progetto: la realizzazione e l’installazione di grate metalliche per le finestre, per preservare il bene e metterlo a riparo dalle incursioni dei volatili". Un ulteriore step per il quale è già tutto pronto e per il quale Città Vecchia sta attendendo il via libera del Comune per procedere. Ma non finisce qui perché "nei prossimi mesi, ci sarà spazio anche per la solidarietà e il sostegno ad altre realtà associative che abbiamo deciso di sostenere, contribuendo a finanziare progetti di inclusione sociale e recupero del centro storico". Il riferimento è a Veregra Lab che ha avviato una campagna di crowfounding per sistemare la sede, in centro storico appunto. E ancora non basta perché, cammin facendo, Città Vecchia annuncia di aver "riconfermato la Tombolata in Piazza Mazzini il 26 dicembre con buoni spesa dei commercianti montegranaresi, un modo pratico e utile per sostenere famiglie e attività cittadine".