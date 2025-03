Tutti in piazza a divertirsi. Gruppi, carri e coriandoli. Si balla con Re Carnevale

È la festa di mezzo del lungo periodo di Carnevale, il giorno da vivere tra coriandoli e mascherine. Si mobilita il territorio fermano, a partire dal comune capoluogo che ha il momento clou di Baraonda, il Carnevale delle Città di Fermo e Porto San Giorgio, con la direzione artistica di Marco Renzi ed il coordinamento di Proscenio Teatro è alla 36esima edizione Fermo nel regno di Re Canevale, dal 2018 "Carnevale Storico" con riconoscimento Ministeriale.

Programma intenso quello che Fermo si appresta ad offrire ai tanti visitatori che come sempre affolleranno le vie del centro città: si parte alle ore 15,30 con il corteo dei Gruppi Mascherati e Carri Allegorici, partenza in Via XX Settembre, con la testa del corteo all’altezza degli ascensori e la coda fino a Piazzale Ostilio Ricci. Il percorso prevede l’arrivo fino in largo T.C.Onesti, fuori all’arco di Piazza del Popolo, dove si girerà per tornare al punto di partenza e ripetere una seconda volta il percorso, entreranno poi tutti in Piazza, esclusi i mezzi meccanici, solo persone a piedi. Il corteo sarà composto da 16 gruppi mascherati e da un carro allegorico.

Alle 17,30 ci saranno in contemporanea due eventi, il primo a Piazzale Azzolino, dove i personaggi tradizionali e caratteristici del Carnevale racconteranno la storia di questa manifestazione, saranno presenti: Re Carnevale di Fermo, la Regina Quaresima, Mengone Torcicolli, maschera del fermano, sua moglie Lisetta e le marionette a filo degli stessi. In Piazza del Popolo, sempre alle ore 17,30 grande spettacolo con la compagnia "Accademia Creativa" di Bastia Umbra che presenterà il suo "Fire Show", uno spettacolo con attori su trampoli, giochi pirotecnici e giochi di fuoco.

Alle ore 18 circa, è prevista la cerimonia di assegnazione del Mengone D’Oro che decreterà i migliori Gruppi Mascherati e Carri Allegorici che hanno sfilato. Appena conclusa la cerimonia di premiazione spazio alla musica live e al divertimento con il gruppo "Quei bravi ragazzi".

Anche a Montegiorgio, oggi è festa in Piazza Matteotti a partire dalle 14,30. Dopo essersi ritrovati nel Piazzale del Liceo Medi i gruppi mascherati delle scuole di infanzia e primaria capoluogo sfileranno per le vie del paese per poi confluire in Piazza, dove ad attenderli troveranno la musica e animazione con Giacomo Scopetta e dove si terrà la premiazione di tutti i gruppi e della maschera più simpatica.

Dalla collina al mare, ci si ritrova con carri e gruppi mascherati a Marina di Altidona, a partire dalle 14,30 da piazza Santa Cecilia, con l’arrivo in Piazza degli Artisti. A Sant’Elpidio a Mare, oggi, la Pro Loco organizza, dalle ore 14,30, una allegra sfilata di gruppi mascherati con arrivo in Piazza Matteotti, per una grande festa di Caos-nevale, con dolci, musica, animazione e il gruppo folk ‘La Pasquella’. Partecipano numerose associazioni cittadine e scuole.

Ci si avvicina così al gran finale, previsto per martedì grasso, con la festa grande che si sposta a Monte Urano, Porto San Giorgio e Amandola, per chiudere il periodo più pazzo e allegro dell’anno. Monte Urano in realtà ha una puntata speciale della sfilata anche il 9 marzo, per un evento storico che coinvolge davvero la città tutta. Non resta che indossare la mascherina: che festa sia.