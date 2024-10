Tutti in piazza per la storica ’castagnata’ di Servigliano

Promossa da Rione Porta Marina oggi torna in piazza Roma nel cuore di Servigliano la ‘Castagnata’, manifestazione giunta quest’anno alla sua 45esima edizione. Si tratta di uno degli aventi di richiamo autunnali più noti e partecipati dell’entroterra fermano, sia perché piazza Roma sempre ben arredata è un luogo naturale destinato agli incontri dove si riversano famiglie, adulti, giovani e amici per trascorrere qualche ora in serenità gustando caldarroste e piatti della tradizione.

"Questa manifestazione è nata nel 1979 ed è stata sempre celebrata con entusiasmo – racconta Mirko Berdini, console di Porta Marina – per noi è una sorta di rito di passaggio che segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, un modo per ritrovarsi e festeggiare. L’evento richiama ogni anno circa 80 volontari che a vario titolo permettono di allestire la castagnata: preparare gli stand, cucinare le specialità. Un elemento va ribadito: le ricette dei dolci alle castagne sono piatti tipici unici, si tramandano da madre in figlia da decenni e sono molto apprezzati. Molto ghiotte anche le pizzette fritte: dolci, salate e con la nutella. Inoltre seguendo la tradizione a pranzo gli stand offriranno la possibilità di gustare a pranzo la polenta rossa (al ragù) e bianca (funghi e carne) e vinci grassi da gustare in piazza oppure con possibilità di asporto". La manifestazione si aprirà oggi 13 ottobre alla 12 per il pranzo, ma il clou è previsto dopo le 15 con degustazione di caldarroste, dolci di castagne, pizzette fritte, arrosticini, grigliata e molto altro. Ad animare ci sono anche giochi, il mercatino e attrazioni.