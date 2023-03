Tutti in piscina Appuntamento con la pallanuoto

Nuovo appuntamento di campionato (serie C) per la Fermo Nuoto e Pallanuoto, si gioca questo pomeriggio alle ore 19,15, presso la piscina comunale di Fermo ad ingresso libero. I ragazzi del mister Luca Sorcionovo si preparano ad affrontare la Pallanuoto Moie, la squadra avversaria arriva carica dei tre successi consecutivi ottenuti in trasferta, che l’hanno proiettata al quinto posto in classifica generale. Per Fermo c’è invece voglia di tornare a vincere. Reduci dal pareggio con il Ravenna, dove erano riusciti a mantenere inviolata la propria porta con un gol di vantaggio fino all’inizio del quarto tempo hanno subito poi, la rete del pareggio e tentato la rimonta in un rigore, parato dalla squadra avversaria a pochi secondi dal fischio finale, sancendo il 6-6 finale.