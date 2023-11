Tutti in spiaggia contro la plastica

Torna Plastic Free. Dopo il successo degli scorsi appuntamenti, viene riproposta la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente, con la pulizia delle spiagge. Domani dalle ore 9.45, a Fermo si terrà un evento Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Fermo – assessorato all’Ambiente. Si svolgerà sulla spiaggia di San Tommaso - Tre Archi, ritrovo alle ore 9.45 nella zona area camper Oasi, largo Guido Rossa, con la collaborazione di Asite, Centro Sociale San Michele Lido Casabianca e la Contrada Capodarco. Un nuovo appuntamento con la pulizia delle spiagge, che consolida l’impegno di Plastic Free per cui la Città di Fermo ha ottenuto in questi ultimi due anni riconoscimenti a livello nazionale. Per partecipare basta portare abbigliamento comodo, guanti da giardinaggio e tanta buona volontà, per cominciare a pulire un angolo di mondo.