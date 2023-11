Tutti uniti per la casa di Joyce Lussu: "Patrimonio di interesse culturale"

Piccoli aggiustamenti al bilancio, per sostenere soprattutto le famiglie. Così il sindaco Paolo Calcinaro ha presentato la variazione al bilancio di previsione 202325 approvata in consiglio comunale, coi voti contrari dell’opposizione che hanno invece parlato di approssimazione e di continue variazioni ai progetti di partenza. Secondo Calcinaro invece si tratta di portare avanti stanziamenti a supporto delle famiglie: "Con il fatto che quest’anno a differenza dei decenni passati non c’è stato il finanziamento ai Comuni per gli aiuti agli affitti elevati per famiglie a basso reddito, è mancato un supporto che veniva distribuito dai Comuni ma che era finanziato dallo Stato attraverso le Regioni. Come amministrazione comunale cerchiamo di compensare questa mancanza, deprecabile, con cifre minori ma cercando di arrivare a tutti come Comune con le economie che si sono realizzate a fine anno con i minori pagamenti che ci sono stati delle rette nelle comunità: questi utili che si realizzano a fine anno vengono poi destinati alle famiglie più fragili". Non solo sociale, anche opere pubbliche nella variazione di bilancio. "Sono state anche approvate infatti, prosegue il sindaco, quelle opere che entreranno nel piano Iti Urbano che si concentrano sul rifacimento del parco del Girfalco, su una rifunzionalizzazione del piano terra del Palazzo dei Priori e sul rifacimento del viale d’entrata di Casabianca che necessita di un forte intervento: sono azioni con finanziamenti regionali sicuri, sono lavori per i quali occorreranno 2-3 anni per lo svolgimento". Il Partito Democratico in particolare ha sottolineato la necessità di provvedere alla sistemazione e alla messa in sicurezza di tante strade cittadine, per dare risposte veramente percepite dai cittadini. In questo senso andava anche l’interrogazione del dem Paolo Nicolai che chiedeva quali progetti ci fossero per la complessa via Crollalanza, teatro di incidenti e di multe continue.

"L’assessore Torresi, spiega Nicolai, parla di un collegamento pedonale con la via del foro Boario sottostante via Crollalanza, dove saranno sistemati anche i parcheggi. Nessuna possibilità, per ora, di arrivare al senso unico per quella zona della città. Vigileremo sulla questione".

All’unanimità passa invece la mozione dell’assessora alla cultura Micol Lanzidei che si fatta portavoce delle richieste del centro studio Joyce Lussu, per la dichiarazione di interesse storico e culturale per la casa della scrittrice e partigiana, a Lido San Tommaso: "Su internet sono state raccolte 22 mila firme per chiedere che quel bene, oggi posto in vendita, resti pubblico. Il comune è stato interpellato per dare fondamenta a questa necessità e non ci tiriamo certo indietro, per qualcosa che è nell’interesse culturale della città tutta".

Una donna che si è sempre spesa per garantire i diritti di tutti, tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, ne hanno riconosciuto il valore culturale e storico, un personaggio da cui prendere esempio e da portare avanti con orgoglio. Fermo dunque sarà interlocutore per tutte le strategie che ci saranno, a livello nazionale e regionale, per garantire un futuro ad un luogo dal grande passato. Con la Regione già chiamata in causa ma che fino ad ora non dato risposte concrete.

a.m.