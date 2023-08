Tutto esaurito a Porto Sant'Elpidio: L'Holiday fa il pieno di pubblico con i musical

Si fa presto a dire che nei villaggi turistici una buona animazione è ‘l’abc’ per offrire un soggiorno gradevole ai vacanzieri. Quella che da tre anni a questa parte offre l’Holiday Family Village ai 2500 vacanzieri che lo affollano di settimana in settimana, in realtà, è altra cosa, almeno riguardo gli spettacoli proposti all’Holly Theater, sempre con un pubblico da sold out di almeno 800 spettatori. Il direttore della struttura, Daniele Gatti, ha deciso di caratterizzarsi con eventi di questo tipo, facendo una eccellenza tutta sua, puntando su un cast artistico di animatori e ballerini di primissimo livello, a partire dal direttore artistico, regista, coreografo e ballerino Francesco Vanella, e dal capo del villaggio, Salvatore Pernice. Forte di questo staff, Gatti ci ha preso gusto a mettere in piedi un vero e proprio cartellone teatrale estivo incentrato sui musical, alzando ogni volta un po’ di più l’asticella, proponendo performances sempre più impegnative che richiedono ore e ore di prove e un enorme lavoro nell’allestimento. E’ il caso dell’evento clou di questa estate, il ‘Gobbo di Notre Dame’: un musical affatto facile in quanto a scenografie, coreografie, costumi, trucco e parrucco, di cui è stata creata una versione talmente professionale da dare l’impressione di stare a teatro, non in un villaggio turistico. E’ anche il caso di ‘Mercoledì Addams’, altra produzione by Vanella, ispirata al capolavoro di Tim Burton e alla serie televisiva in voga nell’ultimo periodo che è stata fatta rivivere all’Holly Theater, tra schiocchi di dita e applausi a scena aperta del pubblico. E ancora, il musical ‘Encanto’, ispirato al film d’animazione della Disney che ha ‘incantato’ i vacanzieri. E tanti altri ancora.

m. c.