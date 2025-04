Tutto il bello dell’amicizia al Club del Libro

Leoni

Cos’è l’amicizia? Il Club del Libro se n’è interrogato. Lo ha fatto nei consueti locali della bella biblioteca di Porto Sant’Elpidio. I ragazzi in cerchio su probabili e improbabili poltrone. Attenti. Due ore filate. Cos’è l’amicizia, dunque? Non è certo l’utilitas degli antichi, è stato l’esordio. Non è un interesse nel senso economista della mentalità odierna. Scende in campo Epicuro che cercava una spiegazione altra. Fece un passo avanti. Considerava l’amicizia il sentimento più importante anche più dell’amore. Il dialogo si accende. Il primo libro è di una scrittrice/poetessa di Civitanova Marche, Assuntina Canaletti. Le prime pagine sono proprio dedicate all’amicizia tenera affettuosa coinvolgente. Tocca a Veronica. È una ragazza sangiorgese, silenziosa e riflessiva. Ha in serbo non un volume ma un film: Noi siamo Infinito. Lo spiega introducendo il tema dell’incontro, dell’altro, del tu. Michele è un tipo riservato. E anche lui ricorre ad un film: I ragazzi della Nikel. È tratto da una storia vera che riguarda un riformatorio della Florida. E passiamo a Lorenzo e alla sua passione per fumetti e cinema. Ha pensato a Jay and Silent Bob due personaggi ideati dal regista statunitense Kevin Smith. C’è l’amicizia? Altro che! E c’è presente anche il dualismo tra bene e male. Si procede. Elena propone gli X MAN la serie televisiva dei super eroi mutanti. Di film tratta anche Federico che ha proposto IT e 20th Century Boys. Il primo è la storia di un gruppo di adolescenti che scoprono l’ entità del male; il secondo: un manga, tratta di un individuo sconvolto dal suicidio di un amico dei tempi andati. Roberta ha una pila di libri. Quello che presenta per primo è Narciso e Boccadoro, seguito Il Piccolo Principe, Io non ho paura, L’amico ritrovato. Gioia cambia registro e si affida ad una sua composizione. Ha scritto musica e testo per un amico scomparso in un incidente stradale. In mano ha anche Siddharta e ne spiega il viaggio. Alessio è anche lui un musicista ma torna ai libri. E propone Illusioni di Richard Bach. Yari imbraccia la chitarra per una sua composizione: La Speranza nasce da un fiore. Speranza, appunto, come La Ginestra di Leopardi. Ferdinando è uno studioso dell’Oriente. Non ha un libro. Ma solide basi culturali e le fa valere.