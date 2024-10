Tutto pronto per ’50 sfumature di recitazione’

’50 sfumature di recitazione – il mondo del cinema e della recitazione visto da chi lo vive’ è il titolo dell’evento di Villa Santa Maria al poggio e Chiara Mazzoni in programma questo pomeriggio al teatro comunale: alle 16 pre casting per il film ’Almeno a Natale’ del regista Michele Picchi; alle 17,30 presentazione del libro ’I Dirigibili’ dello sceneggiatore e regista Domenico Costanzo. L’evento è stato presentato ieri nella villa di Santa Maria al Poggio dall’assessore Carlotta Lanciotti, da Chiara Mazzoni proprietaria della Villa e, in collegamento telefonico, con il regista Michele Picchi il quale ha espresso parole di vivo apprezzamento verso Porto San Giorgio: "Vi sono stato qualche mese per girare un corto e vista l’accoglienza e la location meravigliosa abbiamo deciso di girare un film nel prossimo inverno. Per questo nel teatro ci sarà un pre casting in cui sceglieremo gli attori che saranno presenti in questo film". Secondo l’assessore Lanciotti: "Si sta operando sulla falsariga di quando siamo stati contattati dall’almas produzione per la scelta di porto San Giorgio come luogo ideale per girare il corto sui disturbi alimentari". Chiara Mazzoni aggiungei: "Abbiamo deciso di portare il cinema nel nostro teatro. È una cosa grandiosa perché in genere il cinema si fa a Cinecittá o a Venezia, invece noi abbiamo deciso di portarlo a porto San Giorgio anche con dei precasting".