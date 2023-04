Tutto pronto per la ’Motosmatata’ "Tantissime adesioni Anche un team dalla Germania"

È tutto pronto per ospitare la 14° edizione della ‘Motosmatata’, passeggiata turistica ambientale dedicata alle moto fuori strada che si terrà domani 2 aprile con partenza alle 8,30 presso la nuova piazza di Piane di Montegiorgio. La manifestazione organizzata e promossa dal team ‘One Power Racing’ con il patrocinio del Comune, è divenuta nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per gli appassionati del fuori strada che con quad, enduro e altri mezzi arrivano da tutta Italia per ammirare i paesaggi e i sentieri allestiti dallo staff tecnico per questo appuntamento.

"Abbiamo ricevuto tantissime iscrizioni da associazioni e privati provenienti da tutta Italia e non solo – commenta Vincenzo Properzi, presidente della One Power Racing – ci saranno 15 piloti di un team ufficiale di fuori strada proveniente dalla Germania, ospiteremo per la prima volta una scuola di enduro tutta al femminile proveniente da Viterbo, e tanti altri piloti alcuni dei quali molto affezionati al nostro territorio. Ci sono persone che restano stupite dalla bellezza dei paesaggi che quando ci salutano ci dicono, mi raccomando ci vediamo il prossimo anno. Per questa 14° edizioni, abbiamo allestito un percorso panoramico da 120 chilometri che partendo da Piane di Montegiorgio, toccherà vari comuni del Fermano e del Maceratese, sarà allestito intorno alle 13 un punto ristoro a Sarnano e rientro nel pomeriggio a Piane. Sarà sicuramente una bella occasione per promuovere il territorio". Oltre all’aspetto puramente motoristico, c’è anche l’indotto che la manifestazione produrrà sulle strutture del territorio; alcuni dei gruppi provenienti da più lontano arriveranno già nella mattinata di oggi e alloggeranno nelle strutture della zona, inoltre avranno l’occasione di poter visitare i borghi e le aziende del territorio.

Alessio Carassai