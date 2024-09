Tutto sold out per Galimberti: parlerà dell’etica del viandante

Polverizzate in poche ore le prenotazioni per assistere all’incontro di divulgazione e spettacolo ‘Lo spaesamento e l’etica del viandante’ con lo psicologo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti. L’incontro ad ingresso libero si terrà venerdì 13 settembre alle 21,30 al Teatro Romano di Piane di Falerone, è stato allestito grazie all’impegno della palestra ‘Acanto my personal’ di Falerone, a pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni ha registrato il sold out in pochissimo tempo.

"Curare anima e corpo, è questo lo scopo della nostra palestra – spiegano Matteo Colibazzi e Ivan Tiburzi, di Acanto My Personal –. Il benessere psicofisico dei nostri atleti è l’obiettivo e per questo motivo abbiamo voluto fortemente promuovere questo incontro. Pertanto in collaborazione con il festival itinerante ‘Non a voce sola’ e il Comune di Falerone, abbiamo organizzato un evento unico nel suo genere, in uno scenario magnifico e suggestivo, ovvero il Teatro Romano di Falerone, con un ospite molto noto, apprezzato e conosciuto come il Umberto Galimberti, che proporrà una riflessione su un tema etico emozionante". Per l’occasione all’ingresso del teatro ci sarà una raccolta fondi con offerta liberà e parte dell’incasso sarà devoluto alla Lilt Fermana (Lega Italiana per la lotta contro i tumori). In caso di maltempo, l’evento si terrà presso la Palestra polivalente di Falerone.

a.c.