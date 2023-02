Ubaldi: "Blitz antiterrorismo Pronti a fornire le immagini"

"Da parte nostra c’è piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e la massima disponibilità a dare un contributo alle indagini, magari attraverso le immagini della videosorveglianza come è già accaduto più volte in passato" all’indomani del blitz avvenuto a Montegranaro dove è stato individuato un centro di smistamento di clandestini provenienti dalle coste siciliane e gestiti dall’organizzazione internazionale sgominata dalla polizia con l’operazione ‘Wet shoes’ (scarpe bagnate), il sindaco Endrio Ubaldi commenta così l’operazione. Nel blitz è stata presa di mira l’abitazione di un cittadino albanese accusato di aver messo a disposizione quei locali per accogliere immigrati illegali connessi al terrorismo. "Sono flussi che sfuggono ai nostri controlli. Sono situazioni di cui veniamo notiziati quando avvengono. Sono dell’avviso che ben vengano operazioni sinergiche su più territori e più province che vedono la collaborazione interforze

. Al momento, non ho ravvisato particolari preoccupazioni nella cittadinanza, anzi, c’è un senso di sicurezza nel constatare che c’è chi vigila su queste situazioni". Trattandosi di una maxi indagine condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Ancona, Ubaldi sottolinea anche un altro aspetto: "Con la comunità islamica, con l’Imam, con il centro di cultura islamica ma anche con le altre varie etnie che vivono in città c’è un bel rapporto di collaborazione e non abbiamo sentore di situazioni che stanno degenerando. Abbiamo anche riservato un’area all’interno del cimitero, per la tumulazione di cittadini di religione islamica che risiedono qui".

Marisa Colibazzi