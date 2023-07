Ubaldi: "Critiche assurde sul Veregra street festival"

"Solo una serie di false informazioni, quelle della minoranza sul Veregra Street": il sindaco Endrio Ubaldi non ci sta a subire le critiche di Avanti Montegranaro a un evento "di cui dovremmo essere tutti orgogliosi anziché dare un’immagine distorta del Festival solo per attaccare me e l’amministrazione". Non bastassero immagini, servizi televisivi e giornalistici pubblicati a corredo dell’evento "che dimostrano l’esatto contrario di quanto sostenuto dalla minoranza", Ubaldi ribatte punto per punto alle osservazioni. La direzione artistica: "Per 22 anni è stata del responsabile del servizio cultura e, in questa edizione, è tornata in capo all’attuale responsabile del settore cultura, per cui è curioso leggere che quest’anno ci sarebbe stata una gestione politica".

"Le associazioni hanno sopperito a presunte mancanze? Niente di più menzognero – è la replica –. E’ il contrario. Il loro ruolo è stato valorizzato, così come è stato per gli studenti delle scuole medie e per molti artisti locali che hanno realizzato bellissime decorazioni, arricchendo Festival e locande". Il rischio pioggia per gli spettacoli del venerdì: "A fronte di un’allerta meteo annunciata e della pioggia caduta fino alle 19,30, l’unico evento all’aperto che si è tenuto ugualmente è stato il nostro Festival. Abbiamo annunciato per tempo che almeno 6 spettacoli si sarebbero svolti a ‘La Perla’ in caso di maltempo ma, alla fine, alcuni si sono tenuti al teatro strapieno, altri in Piazza Mazzini (compresa la serata disco fino alle 3) e in Largo Conti. Nel libretto del festival c’era la piantina del centro storico ed è stata creata una app specifica per l’evento".

Per Ubaldi è risibile "l’attacco pretestuoso e infondato a presunte passerelle di amici sindaci ma capisco che, per chi sperava nel fallimento di questa edizione, sia un duro colpo vedere la grandissima partecipazione di pubblico, l’assoluto livello degli spettacoli e la presenza del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, di 5 consiglieri provinciali, di 10 Sindaci, oltre ai complimenti dell’ex Questore di Fermo per l’eccellente gestione dell’ordine pubblico".

Marisa Colibazzi