Ubaldi: "Critiche e tante falsità"

L’opposizione di Avanti Montegranaro continua a e criticare l’amministrazione per come vengono gestite problematiche annose della città e il sindaco Endrio Ubaldi, che smentisce punto per punto. A partire dalla sanità: "Alla mia elezione, ho trovato un plesso ospedaliero quasi al collasso. Ora la Guardia medica è presente quasi tutti i giorni, le prestazioni ambulatoriali sono aumentate, il centro diurno Alzheimer è stato riaperto e abbiamo un finanziamento di oltre 2 milioni di euro. Mai abbiamo parlato di un punto di primo soccorso, ma di avere in futuro un centro di specializzazione importante". La chiosa politica: "Peccato che i compagni dimentichino di aver guidato la sanità regionale per appena 25 anni mentre il centrodestra è lì da 3 anni". Turismo e centro storico: "Ci sono privati che stanno iniziando a ristrutturare le loro proprietà e investire nel cuore della città. Abbiamo anche acquirenti esteri con concrete prospettive di avviare nuove attività di eccellenza". I B&b e strutture ricettive extralberghiere sono in aumento e ci sono turisti che gironzolano in città. Capitolo quartiere Villa Luciani che avrebbe dovuto essere la porta d’ingresso della città: "Avanti Montegranaro dimentica di dire che, dopo appena 40 anni di attesa, si stanno facendo salti mortali per realizzare la rotatoria (i lavori sono appena iniziati) anche grazie al contributo economico del Comune". In quello stesso quartiere sono state installate le colonnine per le ricariche elettriche, "vengono mantenuti gli spazi verdi e entro la primavera sistemeremo il campetto". Sulle scuole, a chi rivanga il treno perso con la rinuncia ai 3 milioni di euro per le nuove scuole medie, "siamo convinti che quella è stata la decisione migliore per mantenere in equilibrio il nostro bilancio – ribatte Ubaldi –; per l’asilo nido abbiamo già la ditta appaltatrice e di altri lavori effettuati sulle scuole abbiamo già ampiamente fornito il resoconto". Il finale riguarda una polemica innescata dalla minoranza sui parcheggi in piazza Mazzini, che sarebbero riservati agli amministratori: "Niente di più falso –la risposta di Ubaldi –, c’è un solo posto riservato all’Autorità di Pubblica sicurezza, istituito ai tempi del commissario straordinario. Non vedo perché il sindaco, che è autorità di pubblica sicurezza, dovrebbe rinunciarvi".

Marisa Colibazzi