Ubaldi: "Deliberato l’atto per la riapertura dell’Informagiovani"

Nel giugno dell’anno scorso la minoranza consiliare denunciava l’avvenuta interruzione dello Sportello Informagiovani da parte dell’amministrazione che, dal canto suo, aveva replicato affermando di volersi prendere del tempo per organizzare una diversa gestione del servizio. Ebbene, dal 16 ottobre, il servizio sarà finalmente ripristinato. "Abbiamo deliberato in giunta l’atto di indirizzo per la riapertura dell’Informagiovani – ha fatto sapere il sindaco, Endrio Ubaldi –. Avevamo detto che avremmo atteso l’espletamento del concorso per un posto di bibliotecario, abbiamo inserito anche una seconda unità, attingendo dalla graduatoria e, in questi mesi, il personale è stato adeguatamente formato per cui siamo pronti a ripartire".

La gestione dello Sportello Informagiovani, infatti, sarà diretta, da parte del Comune, "senza affidamenti a cooperative o soggetti esterni" la precisazione del sindaco, e sarà operativo tre pomeriggi a settimana, lunedì, martedì e mercoledì, dalle 15 alle 18. "Sono state previste diverse iniziative, oltre alle attività di orientamento scolastico e lavorativo, ai rapporti con il mondo giovanile, ci saranno importanti novità di cui daremo puntuale informazione con maggiori dettagli a ridosso dell’apertura e – conclude Ubaldi - altre ancora saranno promosse in base alle indicazioni che verranno dall’utenza".

m.c.