Tutto bene, o quasi, nei servizi sanitari presenti nel presidio ospedaliero cittadino anche se non manca qualche malumore, sul quale il sindaco Endrio Ubaldi ha cercato di fare chiarezza, interpellando la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale 4. In particolare, c’è una divergenza di opinioni sul regolare funzionamento del servizio di fisioterapia e fisiatria. Prima assicurazione di Ubaldi: "Non c’è nessuna chiusura del servizio di terapia riabilitativa". E riferisce, pari pari, informazioni avute giusto ieri: "L’attività si svolge dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 con attività laser, ultrasuoni, ionoforesi, magnetoterapia (per osteoporosi grave e fratture, il cui accesso, a quanto risulta è stato reso più selettivo, ndr) dietro prescrizione fisiatrica; il mercoledì dalle 8,30 alle 12, si effettuano visite fisiatriche e il pomeriggio le visite domiciliari.

La palestra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30". Ma la questione della palestra è controversa in quanto secondo qualche utente "il servizio furuito per riabilitazioni utili al recupero della motricità per pazienti colti da ictus o affetti dal Parkinson con traumi agli arti inferiori, non funziona da novembre in seguito a un pensionamento e una maternità e il personale non è stato sostituito".

Confermata l’attività ambulatoriale di cardiologia (10 ore), fisiatria (10), ginecologia (4), odontoiatria (10), oculistica (9) e "a breve dovrebbero attivarsi ambulatori di dermatologia e ortopedia".

In attesa che entro fine mese, o a inizio marzo venga riaperto il centro diurno per malati di Alzheimer (interrotto dalla primavera del 2020 per l’emergenza pandemica), Ubaldi smentisce anche che sia scomparso dalla struttura il servizio di Guardia Medica: "Non c’è stata solo a Capodanno, dal 6 all’8, il 15 e il 21 gennaio" conclude il sindaco.

Marisa Colibazzi