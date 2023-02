Ubaldi: "Speriamo che arrivino a chi ne ha bisogno"

Anche il sindaco di Montegranaro, Endrio Ubaldi, commenta con soddisfazione la cospicua vincita al Superenalotto che ha fatto piovere quattro milioni di euro sulla città. "Sono molto contento – sottolinea – anche perché, secondo quanto ipotizza il titolare della ricevitoria, il fortunato dovrebbe essere proprio di Montegranaro. Se è davvero così, fa davvero piacere che la dea bendata abbia sorriso a un nostro concittadino. Speriamo, comunque, che tutti quei soldi siano finiti in buone mani, nel senso che siano stati vinti da qualcuno che ne ha bisogno, che ne ha più necessità rispetto ad altri".

L’augurio che Ubaldi rivolge all’anonimo nuovo Paperone è che utilizzi una così cospicua somma per investimenti finalizzati a migliorare la sua vita "e ancora meglio se dovesse decidere di investire nella sua città, per aprire un’attività o per potenziarne una esistente o non so cos’altro, facendo comunque in modo che i benefici di questa vincita in qualche modo possano ricadere in paese. E, non ultimo, sarebbe bello che potesse anche pensare a finalità nel campo del sociale, per aiutare anche il prossimo". Infine, "benvengano notizie come queste – conclude Ubaldi – che sono belle, che riguardano la nostra città e che fanno parlare di noi, a livello nazionale".

m. c.