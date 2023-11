Ubaldi: "Zero criticità sul trasporto scolastico. Minoranza distorce realtà"

Il trasporto scolastico movimenta oltre 400 alunni ogni giorno "senza mai aver avuto criticità e con un servizio di assistenza e vigilanza che è garantito dalle scuole d’infanzia alle secondarie di primo grado" afferma il sindaco Endrio Ubaldi in risposta alle osservazioni sollevate da Avanti Montegranaro. "Inoltre, va ricordato che dal 2020 ad oggi, ci sono tre sezioni in meno della scuola dell’infanzia e una classe in meno delle medie ma, nonostante questo, i pullmini in servizio sono rimasti gli stessi di quando era sindaco Ediana Mancini – aggiunge – ed è curioso che a fronte di un evidente calo della popolazione scolastica, l’opposizione indichi come soluzione l’aumento degli scuolabus". Sul pre e post scuola, "si parla senza sapere quali sono le competenze, né che il Comune già lo scorso anno aveva accolto la richiesta di attivare il pre-scuola, peraltro immediatamente ritirata dalla scuola stessa". La conclusione: "Credo che fare opposizione implichi un grande senso di responsabilità e non si può tradurre in una miope ricerca di visibilità con continue illazioni o distorsioni della realtà".