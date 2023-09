Ubriachi al bar: il questore emette il daspo urbano per tre persone

Si sono resi protagonisti di aggressioni e disordini in alcuni locali pubblici del Fermano e per loro è scattato il daspo urbano del questore. Sono tre i provvedimenti di divieto accesso in locali pubblici a carico di altrettanti uomini, tutti del Fermano. Il primo episodio, segnalato dai carabinieri, ha riguardato un pluripregiudicato di Fermo che, in preda ai fumi dell’alcool, senza apparente ragione, ha colpito violentemente con calci e pugni un cliente di un bar di Monte Giberto. L’uomo, in un’altra occasione, si era reso protagonista del danneggiamento della saracinesca di un altro bar in zona Calderette di Fermo, all’indirizzo della quale aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Anche il secondo episodio è stato segnalato dai carabinieri e ha riguardato un cliente di un bar di Pedaso. L’uomo, in stato di ebbrezza alcolica, ha aggredito i militari dell’Arma intervenuti a seguito di una segnalazione per musica ad alto volume. I carabinieri sono riusciti con molta fatica a placare l’aggressore che, nelle fasi concitate dell’intervento, ha cagionato lesioni, fortunatamente non gravi, ai militari. L’ultimo episodio, verificatosi a Porto San Giorgio, ha visto l’intervento della polizia che è stata chiamata per la presenza di una persona, anch’essa in evidente stato di ebrezza alcolica, che stava infastidendo i clienti di un bar. L’uomo è stato richiamato all’ordine dalla proprietaria del bar, ma per tutta risposta, ha iniziato a distruggere sedie e suppellettili dell’esercizio pubblico. Il comportamento particolarmente violento ha costretto la stessa proprietaria del bar a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e, in questo caso, degli uomini della questura che sono intervenuti immediatamente, fronteggiando l’aggressore e tentando in tutti i modi di riportarlo alla calma. Falliti tutti i tentativi di mediazione, l’uomo con molta fatica è stato caricato sull’auto di servizio e portato in questura ove, una volta identificato, è stato denunciato.

Fabio Castori