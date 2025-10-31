Ubriachi al volante e con la targa falsificata: cinque denunciati

Proseguono incessanti le attività di prevenzione dei carabinieri finalizzate alla sicurezza stradale. I servizi mirati hanno portato alla denuncia di cinque automobilisti per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente. Nello specifico, i militari della sezione radiomobile di Fermo hanno denunciato un fermano di 45 anni. L’uomo, controllato alla guida della sua auto a Lapedona è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, evidenziando un tasso alcolico ben superiore a quello consentito: gli è stata quindi ritirata la patente ed il veicolo affidato in custodia. Sempre i carabinieri di Fermo, intervenuti per effettuare i rilievi di un incidente stradale verificatosi a Porto Sant’Elpidio, hanno denunciato una elpidiense di 42 anni. La donna, sottoposta ad accertamento con etilometro ha evidenziato un tasso alcolico di 1,80 g/l in entrambe le prove. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per la confisca. A Fermo, sempre i carabinieri della sezione radiomobile, intervenuti in un altro sinistro stradale hanno invece denunciato una 49enne fermana che è risultata positiva all’assunzione di sostanze alcoliche con un tasso di ben 2,14 g/l, tasso che ha comportato il ritiro del documento di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo per la confisca. A Magliano di Tenna infine, i Carabinieri della Stazione di Montegiorgio hanno denunciato in stato di libertà un 56enne del posto, colto alla guida della sua vettura e in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Immeditato il ritiro della patente di guida. I carabinieri di Petritoli, invece, ad esito di un’attività di controllo e prevenzione stradale effettuata nel territorio di Ortezzano, hanno denunciato un 60enne italiano. L’uomo, è risultato sprovvisto del documento di guida, in quanto già revocatogli a gennaio del 2025. Ulteriori approfonditi controlli hanno permesso di appurare che la targa applicata al veicolo non corrispondeva a quella di immatricolazione, targa risultata infatti contraffatta. La vettura è stata sequestrata.