Ubriaco alla guida. Viene picchiato da automobilista

Fermo, 17 agosto 2025 – E’ ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale regionale di Ancona, l’automobilista che, ieri, intorno alle 16, è stato colpito pesantemente al torace dal conducente di una vettura che aveva appena sorpassato. Un colpo che ha catapultato l’uomo all’indietro, facendolo cadere pesantemente sull’asfalto, battendo violentemente il capo. Così lo hanno trovato i soccorritori dell’autoinfermieristica della Croce Azzurra, subito accorsi lungo la provinciale Brancadoro dove era accaduto il fatto.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell’accaduto da parte di alcuni automobilisti che si sono trovati sul posto, l’uomo (residente a Sant’Elpidio a Mare) era alla guida della sua auto in evidente stato di ebbrezza e aveva effettuato alcuni sorpassi azzardati considerato il traffico sostenuto di quell’ora, procedendo sbandando spesso lungo la carreggiata. In uno di questi sorpassi, ha finito per toccare incidentalmente e lievemente un furgone per cui si è fermato ed è sceso, pronto ad attaccare briga con il conducente.

Senonché un altro automobilista, anche lui appena sorpassato con manovra azzardata e pericolosa, si sarebbe fermato a sua volta e, sceso dal veicolo, si sarebbe scagliato contro l’automobilista indisciplinato, sferrandogli un colpo tale da farlo cadere malamente a terra, battendo forte il capo sull’asfalto, dopodiché si sarebbe allontanato sulla sua auto.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato l’uomo a terra, che perdeva molto sangue, soprattutto nella zona del cranio, ed era in stato confusionale. Viste la gravità delle sue condizioni, è stato immediatamente allertato Icaro che è atterrato poco distante per trasferire d’urgenza il paziente a Torrette. Le immagini della videosorveglianza saranno utili agli inquirenti per ricostruire l’esatta dinamica di un episodio.