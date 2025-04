Ubriaco danneggia gli arredi del bar e aggredisce anche i carabinieri

Denunciato per violenza e danneggiamenti di proprietà pubblica un giovane straniero. Nei giorni scorsi durante normali attività di controllo del territorio svolte di carabinieri nella media Valtenna all’interno di diversi servizi commerciali, al fine di controllare e frenare il comportamento di soggetti problematici con prevedenti per abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Ciò a sicurezza della popolazione e soprattutto degli avventori quotidiani dei locali, che spesso si ritrovano nei bar o in atri esercizi per guardare la Tv, chiacchierare un po’ e trascorrere qualche ora in compagnia.

A seguito di questi controlli i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Montegiorgio, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Monte San Pietrangeli, sono intervenuti a Falerone e denunciato in stato di libertà un 26enne moldavo. L’individuo è risultato responsabile di diversi reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e violazione del divieto di accesso a locali pubblici. La vicenda ha avuto inizio all’interno di un bar situato a Falerone, gestito dalla madre convivente del giovane.

Qui, in evidente stato di alterazione alcolica e in violazione del divieto di accesso che lo riguardava, il 26enne ha cominciato a danneggiare la porta in vetro del locale con pugni, oltre a colpire alcuni arredi interni. Quando i carabinieri sono intervenuti per effettuare un controllo, il giovane ha reagito in modo aggressivo, opponendosi ai militari con violenza e sferrando calci e gomitate. Comportamento ha causato lesioni anche ai due carabinieri durante il tentativo di contenerlo. In aggiunta, il moldavo ha danneggiato anche il montante della portiera dell’autovettura di servizio. Alla fine però i militari sono riusciti a ristabilire la calma, il giovane è stato trasferito in caserma per le procedure di rito.

L’ennesimo intervento di tale tipo sottolinea l’importanza del lavoro dell’Arma nel mantenere l’ordine pubblico e proteggere la comunità da soggetti violenti e pericolosi, evidenziando al contempo la necessità di un monitoraggio costante degli esercizi pubblici, specialmente in relazione a fenomeni di abuso di alcol e sostanze stupefacenti.