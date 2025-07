Ubriaco e contromano rischia di speronare polizia: 40enne nei guai

Forse l’eccessivo alcool ingerito gli aveva fatto credere di essere in Gran Bretagna e di dover guidare a sinistra o forse la visuale del ciglio della strada alla sua sinistra gli aveva dato maggiore sicurezza, ma quei due fari che si avvicinavano a forte velocità all’auto della polizia nello stesso senso di marcia avevano fatto subito pensare agli agenti che il conducente potesse avere un malore. In realtà dopo aver evitato l’impatto frontale, lo avevano inseguito e fermato, accorgendosi che era completamente ubriaco.

Per questo motivo un 40enne fermano è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo ed. al termine del processo è stato condannato a tre mesi e ad un’ammenda di 3000 euro per guida in stato di ebbrezza. Una volta visti i fari e il lampeggiante dell’auto della Polizia, l’uomo alla guida aveva per qualche istante ripreso la giusta corsia, per poi zigzagare pericolosamente, costringendo gli agenti a salire sul marciapiede per evitare un sicuro impatto.

Dopo il passaggio del veicolo, i poliziotti avevano subito invertito la marcia e avevano iniziato un breve inseguimento dell’unica auto presente su quella strada in territorio di Fermo, che aveva anche accelerato per sottrarsi al controllo. Dopo poche centinaia di metri gli agenti l’avevano individuata, ferma e a fari spenti sul ciglio della strada, apparentemente senza alcuna persona a bordo. Un rapido controllo aveva consentito di rilevare che il conducente aveva reclinato il sedile per occultare la sua presenza.

Il 40enne fermano, sprovvisto di documenti di identità, era stato accompagnato in questura per essere fotosegnalato. In considerazione del suo evidente stato di ebbrezza alcolica, era stato invitato a sottoporsi al test con l’etilometro ma, dopo una lunga discussione, aveva rifiutato. Era stato denunciato all’autorità giudiziaria per il rifiuto a sottoporsi all’alcoltest e sanzionato per la guida in stato di ebbrezza, per la mancanza al seguito della patente e della carta di circolazione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo era stato affidato ad un familiare chiamato in questura mentre la vettura era stata sottoposta a sequestro amministrativo. Il conducente era stato sanzionato per la violazione del divieto di spostamento senza giustificato motivo dal comune di residenza e per la violazione del "coprifuoco" notturno.