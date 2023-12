Ubriaco alla guida va a schiantarsi: un’anziana è grave in ospedale

Fermo, 27 dicembre 2023 – In occasione delle feste natalizie i carabinieri delle varie Stazioni territoriali hanno intensificato i controlli stradali con particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e condotte di guida pericolose. L’episodio più rilevante è stato registrato a Monte Urano, dove i militari hanno denunciato un uomo di 50 anni di origini albanesi, che avrebbe provocato un incidente.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava percorrendo una strada provinciale a bordo di una utilitaria, quando ha invaso la corsia opposta andando ad impattare con l’auto che viaggiava in senso opposto con alla guida una donna anziana.

La donna colta da malore è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Murri di Fermo, dove gli è stata diagnostica una emorragia celebrale con prognosi che resta tutt’ora riservata. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro per accertamenti. Mentre l’uomo sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato positivo a entrambe le prove con un grado di alcol nel sangue di 1,80 g/l, per lui immediato ritiro della patente.

Grave anche il fatto registrato a Porto San Giorgio, dove i carabinieri hanno denunciato una donna di 37 anni per guida in stato di ebbrezza. Mentre transitava in prossimità del casello autostradale di Porto San Giorgio intorno alle 2 del mattino, la donna si è ribaltata con la sua vettura senza coinvolgere altri mezzi, in seguito ad accertamento con etilometro, è risultata positiva a entrambe le prove con un tasso alcolemico di 2,04 g/l.

Per lei patente ritirata e vettura sequestrata. A Montegiorgio, è stata denunciata in stato di libertà, una donna di 40 anni di origine rumena trovata in stato di ebbrezza alla guida della sua vettura. Infine, i militari della Stazione di Porto Sant’Elpidio, hanno denunciato un anziano 75enne, residente del posto, per il reato di guida con patente revocata.

Durante il controllo, è emerso che l’uomo era sprovvisto di patente, in quanto gli era stata revocata con provvedimento emesso dalla Prefettura di Fermo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e successiva confisca. Durante le festività natalizie, che sono caratterizzate da un aumento del traffico, i militari dell’Arma hanno ritenuto importante dare priorità alla sicurezza stradale, contestualmente sono stati intensificati i controlli antidroga e alcoltest per prevenire e combattere l’abuso di alcol e droghe alla guida.