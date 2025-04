Ubriaco semina il panico . Caos al centro commerciale e poi anche al pronto soccorso

In preda ai fumi dell’alcol aveva seminato il panico al centro commerciale il Girasole di Campiglione di Fermo, poi, non soddisfatto, una volta accompagnato al pronto soccorso, aveva aggredito i poliziotti e gli agenti della vigilanza privata, ferendone uno. Protagonista della scorribanda, un 43enne di Porto Sant’Elpidio che, dopo essere stato neutralizzato, era stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. L’elpidiense è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, a conclusione del processo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per i reati di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. All’uomo, in quanto recidivo, era stato addebitato anche il reato di ubriachezza molesta. Il pomeriggio di follia dell’uomo era iniziato nel centro commerciale dove, ubriaco, aveva iniziato ad infastidire gli avventori. All’intervento di un addetto alla sicurezza, per riportare la calma, l’elpidiense aveva reagito cercando di aggredire l’agente privato. Sul posto, allertata proprio dal servizio di sicurezza, era intervenuta la polizia che, prima aveva cercato di riportare la calma con diplomazia. Il 43enne però, aveva avuto tutt’altra reazione e aveva cercato di scagliarsi contro gli agenti. A quel punto, i poliziotti erano dovuti entrare in azione e, seppur con non poche difficoltà, erano riusciti a bloccarlo. Una volta immobilizzato, lo avevano condotto al pronto soccorso per sottoporlo alle analisi del sangue. L’elpidiense, però, giunto in ospedale, invece di tranquillizzarsi, aveva fatto esplodere tutta la furia aggredendo con violenza i tre agenti di polizia e i due addetti alla sicurezza, ferendone uno con un calcio alla testa. Erano stati momenti concitati e di tensione, ma alla fine a fatica l’uomo era stato neutralizzato e sottoposto ad un trattamento sanitario per calmarlo. Per lui, a conclusione delle indagini, era scattato il rinvio a giudizio per i reati di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quindi si è consumato il processo e infine c’è stata la condanna a due anni e due mesi.

Fabio Castori