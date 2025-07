Ubriaco va in caserma, semina il caos e minacca i carabinieri

Si è presentato in caserma ubriaco e dopo aver seminato il panico e lanciato oggetti di ogni tipo, ha aggredito i carabinieri e il personale del 118 intervenuti per calmarlo. i militari dell’Arma di Fermo, alla fine, lo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato. In manette è finito un 37enne magrebino. L’uomo, presentatosi presso quel Comando provinciale in evidente stato di ubriachezza alcolica, ha iniziato a insultare e minacciare i militari, prospettando danni anche alle loro famiglie. Stante l’evidente stato di alterazione psicofisica dell’uomo, è stata richiesta l’assistenza di personale medico del 118 che, sopraggiunto in caserma, è rimasto vittima insieme ai militari dell’Arma dell’ennesimo atto di violenza del 37enne, che ha scaraventato contro di loro un portariviste presente nella sala d’attesa. Il comportamento aggressivo dell’uomo ha determinato il suo arresto, misura successivamente convalidata nel corso dell’udienza per direttissima. Questi eventi testimoniano l’impegno costante dei carabinieri spesso chiamati ad affrontare con professionalità e coraggio situazioni di pericolo. È importante sottolineare i rischi affrontati dai militari dell’Arma in interventi di questo tipo, che richiedono non solo abilità fisiche, ma anche un forte senso di responsabilità e una formazione adeguata a garantire la sicurezza dei cittadini e la loro stessa incolumità.

fab.cast