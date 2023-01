’Ubu Re’ a teatro con Sotto-Passaggi

’Ubu Re Ubu CHI?’ è no dei quattro spettacoli che compongono la rassegna Sotto_Passaggi. Sarà messo in scena alle ore 21,15 di questa sera nel teatro comunale dalla Compagnia KanterStrasse di Firenze. Drammaturgia e regia Simone Martini. Con Daniele Bonaiuti, Simone Martini, Alessio Martinoli. Scene Ev, luci Marco Santambrogio, foto Mario Lanini. Ubu Re è andato in scenaper la prima volta nel 1896 facendo subito scalpore. La pièce segue le avventure di Padre Ubu, zcapitano dei dragoni, officiale di fiducia di re Venceslao, decorato con l’ordine dell’aquila rossa di Polonia, ex re d’Aragona, conte di Sandomir", e della Madre Ubu. Il Padre Ubu uccide il re Venceslao e s’impadronisce così del trono; poi uccide i nobili e tutti coloro che l’avevano appoggiato. Ingresso allo spettacolo 10 euro (ridotto 8).