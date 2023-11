Uccise a coltellate il coinquilino. Finirà davanti alla Corte d’assise

Finirà davanti alla Corte d’assise di Macerata Manjit Singh, il 56enne di origini indiane accusato dell’assassinio con una coltellata del connazionale 29enne Satwant Singh. Lo ha deciso ieri pomeriggio il gup del tribunale di Fermo, Teresina Pepe, dopo un’udienza preliminare fiume combattuta a colpi di articoli di codice penale e di procedura processuale dall’avvocato difensore Alessandro Ciarocchi, il pm Alessandro Pazzaglia e il legale della famiglia della vittima, l’avvocato Danilo Mascitti. L’udienza si è aperta con la costituzione di parte civile dell’avvocato Mascitti, per conto dello zio e del cugino del 29enne ucciso, ammessa dal giudice. Dopo le formalità di rito, invece, l’avvocato Ciarrocchi ha avanzato una richiesta di integrazione probatoria allo scopo di dimostrare si sia trattato di un eccesso colposo di legittima difesa da parte dell’imputato, non dimostrabile a causa di alcune carenze delle indagini svolte. L’istanza, dopo l’opposizione del pm e dell’avvocato Mascitti, è stata rigettata a conclusione una lunga Camera di Consiglio. Dopodiché, non essendo stata fatta alcuna richiesta di rito alternativo, si è svolta la discussione con botte e risposte da parte dell’accusa, della parte civile e della difesa.

Al termine di oltre quattro ore di udienza il gup ha disposto il rinvio a giudizio di Manjit, fissando la data del processo davanti alla Corte d’Assise di Macerata per aprile. Soddisfatto all’uscita dall’aula l’avvocato Mascitti: "Il processo ci permetterà di andare a dimostrare cosa sia realmente accaduto quella sera e fare così giustizia per i familiari della vittima". Il brutale delitto, consumatosi la notte del 18 ottobre 2022, era maturato in una casa della frazione Bivio Cascinare di Sant’Elpidio a Mare, in un contesto sociale e abitativo che dovrebbe far riflettere i molti addetti ai lavori sulle condizioni di vita di lavoratori figli del nuovo schiavismo e spesso soggiogati dagli stessi connazionali.

Quella notte era scoppiata una lite tra i due coinquilini e Manjit, secondo la ricostruzione fatta da parte dei carabinieri che erano intervenuti sul posto: l’omicida aveva impugnato un coltellaccio da cucina con una lama da venti centimetri e aveva colpito all’addome Satwant, che era deceduto a seguito di un’emorragia interna. Nel frattempo l’imputato si sarebbe sdraiato sul suo letto e si sarebbe autoinflitto una coltellata per simulare un’aggressione della vittima e dimostrare così la tesi della legittima difesa. Simulazione poi crollata davanti ai giudici.

Fabio Castori