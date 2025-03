Uccise la moglie, prosciolto il marito perché incapace di intendere e di volere

Fermo, 14 marzo 2025 – Colpo di scena nelle indagini sull’omicidio dell’85enne di Capodarco di Fermo, Giuseppina Traini, uccisa in casa dal marito Giovanni Petrini, oggi 90enne: il gup del tribunale di Fermo Maria Grazia Leopardi ha deciso di decretare il non luogo a procedere per l’indagato perché incapace di affrontare un processo.

La decisione del giudice è scaturita a seguito della perizia psichiatrica effettuata dal dottor Alberto Testa, disposta per stabilire se il 90enne fosse capace di intendere e di volere. Si chiude così una drammatica vicenda che aveva scosso la piccola frazione di Capodarco quella maledetta sera del 25 febbraio 2023, quando il corpo dell’anziana era stato trovato sul letto della sua abitazione con delle ferite all’addome e alla gola.

A fare la tragica scoperta erano stati i figli della coppia che, preoccupati perché i loro genitori non avevano risposto al telefono per tutta la giornata, si erano recati nella loro abitazione. Sul posto erano intervenuti il procuratore capo di Fermo, Raffaele Iannella e la polizia che avevano subito indagato il marito della vittima per l’omicidio volontario della moglie.