Ue, monturanese tenta la scalata. Craia candidato con Azione

Sarà il primo candidato monturanese della storia alle elezioni europee. Germano Craia, 45 anni monturanese doc ed imprenditore di respiro europeo è il riferimento del territorio nella lista di Azione con Calenda, alle Europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Interessi in Italia, Francia e Romania, cinque lingue parlate e una spiccata propensione all’innovazione in ambito imprenditoriale. "Sono impegnato nel settore delle plastiche biodegradabili e a zero emissioni; sono anche il promotore dell’iniziativa europea Craft Europe, riconosciuta miglior campagna del 2022, che ha portato ad un regolamento europeo per il riconoscimento Indicazione Geografica dei prodotti manufatturieri locali. Per quello che riguarda il nostro distretto un marchio IG per la calzatura è un valore aggiunto determinante e un’opportunità da non mancare". Tante le idee in ambito europeo tra le sue proposte in questa campagna elettorale: "Ai cittadini europei deve essere riconosciuto il diritto a scegliere dove vivere, studiare e lavorare, per contrastare l’urbanizzazione selvaggia e la conseguente desertificazione delle province nell’UE. Sarà determinante sviluppare un piano legislativo strutturato per rivitalizzare le città medio-piccole, ridistribuendo in maniera omogenea la crescita economica europea e aumentando gli investimenti nelle infrastrutture locali. Per invertire il trend migratorio serve puntare su lavoro e studio da remoto, un modo anche per stabilizzare i prezzi delle abitazioni e degli affitti nelle grandi città".

Ma non sono solo queste le proposte del candidato monturanese che guarda anche allo sviluppo economico: "Servono incentivi per conciliare lo sviluppo di imprese che lavorano nell’intelligenza artificiale, settore determinante per il futuro del nostro paese e dell’Europa. Uno sguardo al sentimento europeo inoltre con la creazione di una serie di tornei scolastici europei, organizzati sul modello delle Olimpiadi, con l’obiettivo di incentivare la competizione leale e costruttiva tra scuole di diversi paesi".

"Lo sport – ha concluso il candidato alle Europee – deve essere un elemento fondamentale dell’educazione scolastica europea.". Proprio Craia è stato uno dei promotori di Craft Europe, iniziativa europea che ha proposto il riconoscimento di un marchio di Indicazione Geografica (IG) per i prodotti tradizionali locali, ad esempio la calzatura appunto. Regolamento approvato lo scorso ottobre dall’Unione Europea in linea con le richieste di Craft Europe.

Roberto Cruciani