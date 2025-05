Ufficiale il gemellaggio con Anglet

Fermo nel mondo, sempre più internazionale. Da venerdì scorso maggio ufficialmente la città è gemellata anche con Anglet, Comune costiero francese di 39 mila abitanti, a confine con la Spagna. Il gemellaggio è stato siglato in Francia nel corso di una seduta solenne e straordinaria del Consiglio Comunale. A firmare il gemellaggio il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ed il sindaco di Anglet Claude Olive. "La nostra città può contare su rapporti sempre più importanti con comunità estere con cui condividiamo percorsi e scambi culturali, ha detto Calcinaro, la sigla del prestigioso gemellaggio con Anglet per Fermo ne è l’ulteriore dimostrazione. Un grazie al sindaco Olive, all’amministrazione comunale ed a tutta la città per la calorosa, amichevole e bellissima accoglienza, per aver fatto sentire Fermo sempre più città del mondo e per aver suggellato con questo atto un rapporto di amicizia con la nostra città che durava da tempo in modo sempre più stretto e proficuo. Anglet ricambierà la visita con una numerosa delegazione per scoprire e conoscere le bellezze culturali e storiche della nostra città". Il primo cittadino fermano nella missione istituzionale in questi giorni in terra francese è stato invitato anche ad inaugurare con il primo cittadino di Anglet l’albero ed il giardino dedicati al gemellaggio fra Fermo e Anglet con una targa che immortala le bellezze culturali e storiche di Fermo. Della delegazione fermana fanno parte anche il consigliere cominale Massimo Tramannoni, Francesco Gismondi, presidente dell’associazione fermana "Amici di Ansbach", città tedesca con cui Fermo è gemellata da circa 20 anni, Piero Pianoti e Salvatore Del Vecchio della stessa associazione. Alla sigla del gemellaggio ha partecipato anche Thomas Deffner, sindaco di Ansbach: sia Fermo che Anglet sono infatti gemellate con la città tedesca.