Ufficio Speciale Ricostruzione: due progetti per il ‘Parco della Pace’

L’Ufficio Speciale Ricostruzione (Usr) ha avviato due progetti esecutivi destinati alla riqualificazione di una parte dell’ex campo di prigionia di Servigliano oggi ‘Parco della Pace’, divenuto da qualche anno monumento nazionale. La denominazione ‘Parco della Pace’ è stato attribuito solo 2001, me nel Novecento ha svolto prima la funzione di campo di prigionia e successivamente di campo di accoglienza per i profughi di Istria e Dalmazia, mentre dal 1970 era stato utilizzato parco giochi e area verde a servizio della comunità. I progetti approvati, per un importo totale di 600.000 euro, rientrano all’interno dell’ordinanza numero 137 del 2023, che ha reperito fondi per ulteriori opere pubbliche da finanziare nel cratere sismico. "Un piano di grande impatto sul processo di ricostruzione – spiega il commissario Guido Castelli - che sta riverberando i suoi benefici effetti sui nostri territori così duramente colpiti dalla tragedia del terremoto. La riparazione in una zona così pregna di storia e memoria assume una valenza anche simbolica molto importante. Ringrazio quindi il lavoro incessante di Comune, Usr e della Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli". I due edifici, posti a poca distanza l’uno dall’altro, hanno dunque riportato danni a causa delle scosse del 2016 e dopo le lavorazioni, subiranno un cambio di destinazione d’uso: uno diverrà biglietteria-book shop e punto informativo con annessi sevizi, l’altro fungerà da spazio laboratoriale. Il tutto, ovviamente, migliorando sismicamente le strutture ed eliminando le vulnerabilità.