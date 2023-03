Ugo Caggiano in mostra a Monte Vidon Corrado "Lui e Licini, due personalità diverse che si intrecciano e si sfiorano nell’arte"

Dopo la mostra di palazzo Sangallo a Tolentino nell’estate del 2022 l’arte di Ugo Caggiano, la sua figura poliedrica e centrale nel panorama culturale marchigiano verrà ricordata oggi alle 17 a Monte Vidon Corrado al teatro comunale all’interno della rassegna ‘Incontri d’Arte’. A organizzare l’evento il Centro studi Osvaldo Licini e il Comune. "L’accostamento tra un gigante dell’arte del ‘900 come Licini e una figura in via di consacrazione come quella di Caggiano – afferma l’editore Alessandro Seri – non appare eccessivo ma al contrario le due personalità, differenti per generazione e notorietà, si sfiorano e in parte si intersecano grazie ad una poetica visionaria". Il segno di Caggiano, la sua colorata e appassionata parabola artistica sta rivivendo grazie ad una monografia intitolata ‘La poesia del colore’ voluta dalla famiglia e uscita a luglio 2022 con una corposa introduzione redatta dal decano dei critici d’arte marchigiani, Lucio Del Gobbo. La presentazione del volume sarà introdotta da Daniela Simoni, Direttrice del Centro studi Osvaldo Licini e vedrà la presenza di Lucio Del Gobbo e Alessandro Seri. Alessandra Caggiano, figlia dell’artista, leggerà alcuni testi critici, inoltre verrà proiettato il video-documentario ‘This bitter Earth’ di Enrico Tallei. Inoltre saranno visitabili le mostre di Luigi Toccacieli ‘Effimera Essenza’ nella Casa museo Licini e la collettiva ‘Vive! Atti di esistenza’.

a. c.