Uguaglianza, giustizia ed empatia reciproca: così il mondo sarebbe un posto migliore

Il rispetto è un sentimento e un comportamento positivo mostrato verso gli altri. In una relazione è fondamentale perché promuove l’uguaglianza, la giustizia e l’empatia e deve essere reciproco. Se non rispetti l’altro, vuol dire che non rispetti neanche te stesso. Bisogna rispettare anche le diversità delle persone, che siano di natura politica, religiosa o etnica. Il rispetto può ridurre i conflitti sociali e la discriminazione, che si verifica quando in condizioni di parità, una persona è trattata con meno dignità di un’altra. La discriminazione è il risultato di pregiudizi, limita le persone nello sviluppo di competenze e nel proprio contributo sociale. Eliminando la discriminazione e l’intolleranza avremmo meno conflitti e maggiore felicità collettiva. La mancanza di rispetto può essere anche verbale e da una semplice frase sbagliata può crearsi un conflitto. Per una società migliore, gli adulti hanno il dovere di educare le giovani generazioni al rispetto, dando il proprio esempio. Se tutti contribuissero al rispetto reciproco, nel mondo ci sarebbero meno conflitti e discriminazioni. Ma secondo noi questo è un concetto attualmente ancora lontano dalla realtà odierna. Il rispetto infatti non è solo accettare le differenze, ma riconoscere pari dignità nella diversità di opinioni, comportamenti o esperienze di vita. Ci piace ricordare che rispettare gli altri, significa trattarli come vorremmo essere trattati noi.

Classe III A: Chantal Concetti, Mattia Politi