Ultima chiamata per San Crispino: ora la festa chiude con il botto

Si conclude domani la ricca programmazione promossa dall’associazione San Crispino Eventi ( il direttivo in foto) legati alla 35esima edizione dei festeggiamenti patronali. Domani, alle ore 7,30, si corre l’ottava edizione della Cicloskatenata (con partenza alle ore 9 dal campo sportivo ‘Belletti’) mentre, alle ore 10, in piazza Garibaldi e poi per le vie del centro città, ci sarà il raduno di auto e moto d’epoca, esposizione promossa dagli Amici Appassionati di Auto d’Epoca. Nel pomeriggio, sempre in Piazza Garibaldi, dalle 15,30, si svolge la tradizionale castagnata, realizzata a cura di tutte le associazioni di quartiere che, anche quest’anno, hanno dimostrato un forte senso di coesione, di amicizia e di collaborazione, ritrovandosi a darsi da fare insieme in occasione dei numerosi appuntamenti della festa.

Durante il pomeriggio ci sarà la musica live di The Holograms e, al termine, l’estrazione della sottoscrizione a premi, a conclusione della sfilza di appuntamenti che hanno animato larga parte del mese di ottobre.