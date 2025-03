Ultima serata al teatro Alaleona

Ultimo appuntamento con la stagione invernale all’Alaleona: domani alle 21,15 in forma semi scenica la ‘Tosca’ del Maestro Giacomo Puccini, di cui si celebra il centenario della morte. La ‘Tosca’ è senza dubbio una delle più impegnative opere fra lavori pucciniani su libretto di Illica e Giacosa. Con questo capolavoro si conclude la stagione 2025 organizzata dall’Amministrazione in collaborazione con l’associazione ‘Dms per il Teatro’ di Montegiorgio e con l’associazione ‘Itinerarte’, coi cantanti Felicia Bongiovanni, Dario Ricchizzi, Ferruccio Finetti, Ken Watanabe, Oliver Mani, Patrizio Saudelli, Flavio Mezzolani, Emanuele Mangano e Viola Giagnolini, i cori ‘Città Futura’ e ‘Regina’, per un totale di 30 coristi, ed il coro di voci bianche ‘Musicantando’ dell’Isc Pian del Bruscolo composto di 25 elementi e l’orchestra ‘Raffaello’ anche questa con 30 elementi.