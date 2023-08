Ultima serata con ’Jazz al Castello’

Questa sera ultimo appuntamento della 12esima edizione di ’Jazz al Castello’ a Rocca Tiepolo (ore 21,30). Chiuderà la rassegna l’Alessandro Menichelli trio. Menichelli si è diplomato in pianoforte principale nel 2013 al Pergolesi di Fermo. Da sempre interessato alla composizione ed alla improvvisazione, si è dedicato poi allo studio del pianoforte jazz con grandi maestri come Barry Harris, Mike Melillo, Aaron Goldberg, Ramberto Ciammarughi, Danilo Rea e Stefano Battaglia.

In questo ambito è risultato vincitore di varie borse di studio. Nel maggio del 2014 ha vinto il primo premio assoluto al Bottega Jazz Contest, concorso riservato ai solisti. Musicista eclettico, spazia tra più generi musicali esibendosi sulla scena nazionale all’interno di varie formazioni, in rassegne e festival. Di recente ha pubblicato il disco ’Songs of days gone by’. Menichelli (pianoforte) si esibirà insieme a Lorenzo Scipioni (contrabbasso) e Nicolò Di Caro (batteria). Ingresso al costo di 5 euro (consigliata la prenotazione al numero 389.6082214).