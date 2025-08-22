Ultimati i lavori all’asilo comunale: "Pronti ad accogliere 36 bambini"

Sono stati ultimati i lavori per il nuovo asilo nido di Piane di Falerone realizzato in via De Gasperi, si attende solo l’inaugurazione per consentire l’avvio del nuovo anno scolastico in assoluta tranquillità. E’ stato il sindaco Armando Altini ad annunciare lo stato dei lavori e come l’Amministrazione si muoverà nella prossime settimane. Il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo era stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione attraverso un bando nazionale che aveva concesso al Comune di Falerone un finanziamento di 900.000 euro. Dopo le opportune procedure per il bando e l’affido, i lavori erano ufficialmente partiti nell’estate del 2024. "La struttura realizzata con i più moderni sistemi di sicurezza e impiantistica per renderla il più autonoma possibile da punto di vista energetico – spiega Armando Altini – è stata sviluppata su due livelli, e presenta accorgimenti che la rendono più comoda e funzionale per i bambini e per lo svolgimento delle varie attività. I bambini primi erano alloggiati in una struttura data con spazi più angusti e non adatti ai bambini, questo edificio offrirà un notevole passo avanti". La nuova struttura è stata pensata e costruita per ospitare 36 bambini con età compresa fra 0-3 anni, a cui si aggiunge il personale per lo svolgimento regolare delle attività. "I lavori sono ultimati già da settimane – conclude Altini – restano da sistemare gli arredi, ma si tratta di piccoli aggiustamenti".

a.c.