Ultimati i lavori di riqualificazione alle piste per bocce

Sono stati ultimati da qualche settimana i lavori di riqualificazione delle due piste per le bocce, ubicate presso l’impianto sportivo ‘Europa’ di Montappone. Si tratta di due piste per giocare a bocce che vengono utilizzate dai residenti in prevalenza nella bella stagione, e che ospitano anche dei tornei estivi. A causa dell’usura del tempo le due piste presentavano avvallamenti e irregolarità del terreno, ma anche le recinzioni.

"Grazie ad un finanziamento della Regione Marche di circa 20.000 euro – spiega il sindaco Mario Clementi – ottenuto grazie all’interessamento della consigliere Jessica Marcozzi, siamo riusciti a ripristinare le due piste. I lavori sono iniziati a febbraio e sono stati riconsegnati all’inizio di aprile ed anno interessato il ripristino delle due piste ma anche l’ammodernamento dell’illuminazione. Un piccolo intervento che però ha permesso di riconsegnare alla popolazione due strutture comunque utilizzare, ma anche di riqualificare tutto il contesto intorno all’impianto sportivo ‘Europa’ che nella bella stagione rappresenta un luogo di ritrovo per tutta la comunità.