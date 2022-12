Ultime corse per il San Paolo

Ultimo appuntamento dell’anno all’ippodromo San Paolo, oggi con inizio alle 13,30 si saluterà il 2022 con sette corse in cartellone. Gli occhi saranno puntati sul Premio Stalloni, la terza corsa che porterà in pista tradizionale cavalli di due anni, sulla distanza dei 2.060 metri. Meritano comunque attenzione l’interessante Premio Varenne, una reclamare per gentlemen, con 11 cavalli di tre anni. Il Premio Napoleon Bar, la seconda corsa, una categoria G per 11 cavalli di 5 anni ed oltre. La quarta corsa sarà il Premio Love You per 10 aspiranti allievi che guideranno cavalli di 4 anni. Il Premio Ideale Luis, quinta corsa in cartellone, è una condizionata con partenza dalla racchetta per cavalli di 4 anni. La sesta corsa è il Premio Maharajah con partenza dalla racchetta per 11 cavalli di 5 anni. A chiudere la giornata, il Premio Ganymede. Il ristorante ‘Le Terrazze’ ha inoltre organizzato un veglione di San Silvestro(costo 80 euro, per info 333-1687084, 338 9578901).

a.c.