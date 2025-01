Ultimi appuntamenti al belvedere

Si chiude domani il Natale di Rapagnano. Il rinnovato Belvedere farà da cornice agli appuntamenti di Pro Loco e Comune. Arriverà la Befana nel cuore di un pomeriggio che riserverà anche particolari momenti conviviali. Si inizierà dopo le ore 15 con a disposizione die più piccoli la pesca e i giocolieri che allieteranno il pomeriggio. Dalle ore 16 invece appuntamento tutto da vivere con la tombola umana, un momento di grande coinvolgimento per tutti i presenti ma anche di grande gioco per tutti i piccoli. Proprio i più piccoli infatti dalle ore 17 avranno appunto l’opportunità di ricevere i doni in questa giornata che si concluderà immancabilmente anche con gli stand gastronomici a disposizione di tutti quanti interverranno. Giornata dunque che conclude un calendario di eventi natalizi a Rapagnano decisamente apprezzati e partecipati.