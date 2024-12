Ultimi giorni per visitare la mostra ‘Il respiro della terra’

Ultima settimana utile per visitare la mostra fotografica ‘Il respiro della terra’ allestita nella Limonaia di Villa Baruchello, con scatti dei fotografi Christian Tasso e Lorenzo Cicconi Massi. La mostra evento voluta fortemente dall’amministrazione e finanziata con una somma cospicua dalla Regione, resterà aperta anche nella settimana di Natale secondo questi orari: oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il 23 dicembre, dalle 16 alle 19, il giorno della vigilia dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; resterà chiusa il 25 dicembre, mentre il 26 – 28 e 30 dicembre, sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il 27 dicembre solo nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

Resterà chiusa l’ultimo giorno dell’anno. Una esposizione essenziale e pulita, senza orpelli, in cui gli scatti in bianco e nero dei due fotografi marchigiani sono stati protagonisti assoluto, mettendo in evidenza due stili artistici molto diversi tra loro e due diversi linguaggi nel rappresentare aspetti della loro terra natia. L’ingresso alla mostra è gratuito.

m.c.