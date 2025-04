Ultimi ritocchi per via Principe Umberto, la via del Borgo Marinaro che in queste ultime settimane, è stata oggetto di un corposo intervento di restyling che ne ha cambiato nuovamente l’aspetto. "Siamo alle battute finali del progetto di riqualificazione di via Principe Umberto, la principale arteria che conduce a Piazza Garibaldi. Si tratta di un intervento atteso da tempo – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri – che sta finalmente restituendo alla città una strada sicura, bella e funzionale, mettendo la parola fine ai disagi degli ultimi anni". Balestrieri specifica anche gli ultimi interventi in atto in una via che, in realtà, era stata oggetto di restyling anche nella precedente amministrazione, senonché si erano verificati una serie di disagi (dissesti della pavimentazione su tutti) che ne avevano compromesso la funzionalità. "Nel tratto più nord sono in corso lavori di completamento delle piantumazioni degli alberi; nel tratto centrale, invece, gli operai sono impegnati nella colorazione dell’asfalto in modo da garantire un aspetto uniforme e ordinato di tutta la via. Nel primo tratto, già riqualificato invece – prosegue Balestrieri – viene effettuata la manutenzione dei colori e una pulizia accurata per eliminare le macchie sulla pavimentazione". Per Balestrieri il completamento di questo intervento particolarmente atteso da commercianti e residenti di quella zona rappresenta "un grande passo in avanti per la nostra città. Ora sta a tutti noi, preservare e rispettare questo spazio pubblico affinché rimanga nel tempo un esempio di decoro e funzionalità".

m.c.